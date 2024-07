Mafra reforça educação ambiental nas escolas da rede municipal

Ensinar desde a infância sobre a importância do descarte correto de resíduos como lâmpadas, pilhas, baterias e eletroeletrônicos – elementos que podem contaminar o meio ambiente – é o objetivo do Programa “Penso, Logo Destino”, que vem sendo desenvolvido em Mafra desde 2023.

Para tanto, está implantando na rede municipal de ensino o programa “Educação Ambiental nas Escolas”, iniciando com a capacitação para cerca de 50 professores da rede (diretores, subdiretores e coordenadores), realizada on-line nesta semana. Além desses profissionais, os demais professores vão assistir a capacitação vai ser disponibilizada para toda a rede de ensino.

A realização foi uma parceria entre a Prefeitura de Mafra, por meio das secretarias municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Educação, com o IMA- Instituto do Meio Ambiente e a Reciclus.

Importante a discussão

A capacitação inicial contou com a participação do professor Samuel Cunha, embaixador da reciclagem no Brasil, que alertou para as consequências para o planeta, se a população não cuidar do meio ambiente. “É importante essa discussão para que o futuro não seja tão desastroso como poderia ser caso algumas medidas não fossem adotadas”, declarou. Ele provocou várias reflexões para, no final da aula, pensarem em ações.

Além de explicar que as lâmpadas, eletrônicos, pilhas e baterias, pneus e embalagens de óleos e agrotóxicos contém componentes tóxicos e que são riscos para o meio ambiente e consequentemente para a saúde pública, – “uma vez que o ser humano está no topo da cadeia alimentar- destacou a necessidade de serem corretamente descartados, encaminhados para o sistema de Logística Reversa.

Crianças verdadeiramente mudam

Sobre a educação ambiental nas escolas destacou que as crianças são as que verdadeiramente mudam internamente e transmitem esse conhecimento em casa. E assim, questionou: “o que podemos fazer para mudar em nossa escola, que vai mudar nosso bairro, que mudará nossa cidade, nosso estado e o Brasil?”.

Como representante da Reciclus explicou que o programa colocou à disposição dos professores, uma variedade de materiais de apoio que podem ser utilizados em sala de aula, para facilitar o trabalho do tema Meio Ambiente e, resumidamente apresentou algumas ideias de projetos.

Cartilha do Bem

A representante do IMA, Natália Golin anunciou na vídeo aula a distribuição de 3 mil exemplares da “Cartilha do Bem”, da Reciclus, para os alunos do 2º ao 9º ano das escolas da rede municipal, a serem entregues por meio do Departamento do Meio Ambiente da Prefeitura de Mafra.