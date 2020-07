Mafra registra o primeiro óbito por Covid-19

O primeiro óbito de um morador de Mafra-SC por COVID-19 (coronavírus) foi confirmado pela Secretaria de Saúde na manhã desta terça-feira (14).

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura de Mafra, o paciente de 62 anos foi internado em Joinville, onde realizou a coleta para o exame de COVID-19 no dia 09 de julho. Ele não passou pelo sistema de saúde do município de Mafra.

O paciente foi transferido de Joinville para Canoinhas e faleceu no dia 11. O resultado do exame foi encaminhado no dia 12 de julho, pelo LACEN em Florianópolis, para o município de origem da coleta (Joinville). A Secretaria de Saúde de Mafra recebeu a confirmação do resultado positivo para COVID-19 na manhã de hoje.

