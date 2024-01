Mafra se destaca como o 3º Maior Produtor de Agronegócio em SC

O município de Mafra tem se firmado como um dos grandes protagonistas do agronegócio estadual. Com uma tradição agrícola sólida e um comprometimento contínuo com a excelência na produção, Mafra conquistou a impressionante posição de terceiro maior produtor de agronegócio no estado.

Crescimento Sustentável

Nos últimos anos, Mafra experimentou um crescimento notável em diversos segmentos do agronegócio, desde a produção de cereais até a pecuária e a agroindústria. Os agricultores e empresários locais têm investido em tecnologia, técnicas de cultivo sustentáveis e capacitação, impulsionando não apenas a quantidade, mas também a qualidade dos produtos.

Contribuição Econômica

Em 2023, Mafra registrou um valor adicionado de 1.080.810.228,62 reais, demonstrando a significativa contribuição do município para a economia catarinense. Esse valor abrange uma ampla gama de produtos, incluindo cereais (como milho e soja), aves, suínos, madeira, erva-mate e leite, refletindo a diversificação e a robustez do setor agrícola local.

Indicadores Financeiros

Os indicadores financeiros de Mafra corroboram sua posição de destaque no cenário econômico estadual. Com 1.038.813.077,14 reais em Q47, 2.139.155,82 reais em SIMPLES NACIONAL e 39.857.995,66 reais em UNIDADE CONVENIADA, o município demonstra não apenas um crescimento expressivo, mas também uma gestão eficiente dos recursos públicos.

Infraestrutura e Logística

Além do compromisso com a produção de alta qualidade, Mafra também se beneficia de uma infraestrutura logística privilegiada. Sua localização estratégica, próxima a importantes portos e com acesso a uma ferrovia ativa, facilita o escoamento da produção e o acesso a mercados tanto nacionais quanto internacionais.

Chefe do Executivo destaca a importância do Agronegócio

Emerson Maas, prefeito de Mafra, destacou a importância do agronegócio para o desenvolvimento sustentável do município: “Estamos orgulhosos do desempenho de Mafra no setor agrícola e do papel vital que nossos produtores desempenham na economia regional. Este reconhecimento reflete o trabalho árduo e a dedicação de nossa comunidade agrícola. Continuaremos a apoiar e investir no crescimento do agronegócio, garantindo um futuro próspero para todos os mafrenses.”