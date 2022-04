Mafra se destaca no cenário econômico agrícola catarinense

Em 2021 o município ocupou a 4ª colocação no ranking de agronegócio do Estado, segundo dados do Sistema de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda e Amplanorte

Com 1.404 km² de extensão territorial, Mafra vem se destacando no cenário agrícola catarinense, na produção de cereais, com ênfase para soja. Também se sobressai na produção de madeira, tendo mais 40 mil hectares de área plantada.

De acordo com a análise da secretaria executiva da Amplanorte, Mafra gera mais riquezas do que municípios que sediam grandes indústrias processadoras de alimentos como Chapecó, Videira e Xanxerê. “Embora Mafra não sedie unidade processadora de proteína branca, nossa extensão territorial e localização são privilegiadas. Possui uma logística invejável estando em média a 150 km dos portos de Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul, Itapoá e um pouco mais distante, o de Paraguaná”, destacou o secretário executivo da Amplanorte, Hélio Daniel Costa.

No quesito malha ferroviária, o município possui ferrovia ativa que liga Mafra ao porto de São Francisco do Sul, ao estado do Rio Grande do Sul e à grande São Paulo.

Desenvolvimento econômico

O prefeito Emerson Maas destacou que Mafra e região têm uma capacidade de crescimento como nenhum outro município do estado catarinense. “Não estamos medindo esforços para ampliar a capacidade produtiva, incentivando nossos produtores com programas como o ‘Mafra Mais Leite’, apoio à cadeia produtiva do mel, de ovinos, entre outras”, lembrou o prefeito, que mencionou ainda a vontade de ampliação da suinocultura e avicultura, ressaltando o espírito empreendedor do agricultor mafrense.

Entroncamento de rodovias

Mafra possui uma área de 33 alqueires no entroncamento de duas rodovias federais – BR-116 e 280. É considerada uma área estratégica do Planalto Norte e o Executivo Municipal tem defendido a duplicação de trechos junto à ANTT. “Proporcionando acessos melhores e maior segurança viária, gera-se crescimento industrial e econômico para circulação e geração de riquezas, emprego e renda”, conclui o prefeito.

Mafra em números

Em 2021 o município ocupou a 4ª colocação no ranking de agronegócio do Estado, segundo dados do Sistema de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda e Amplanorte. No quesito produção primária adquirida de pessoa física por pessoa jurídica dentro do estado contabilizou R$ 794.084.593,43. Quanto aos valores comercializados entre produtores pessoa física e produtores pessoa para fora do estado (jurídica e física) o total foi de R$ 102.060.726,04.