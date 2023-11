Mafra se destaca no Estado em atendimentos em sala de empreendedorismo

Mafra colhe mais um ouro dentre os demais municípios de Santa Catarina. Desta vez conquistou no mês de outubro deste ano, o primeiro lugar em  atendimentos em  sala do empreendedor para MEIs, ME e EPP, entre os municípios com até 100 mil habitantes.  O ranking por porte foi divulgado pelo SEBRAE-SC, com base no sistema SAS de 10 de novembro e no Observatório de Negócios SEBRAE, levando em conta dados da Receita Federal. Em segundo lugar ficou São Francisco do Sul e em terceiro,  Indaial.

Pela classificação, no mês de outubro foram prestados 494 atendimentos (MEIs, ME e EPP); 6.111 ativos (MEIs, ME e EPP ativos) e 50 atendimentos PF (não contabilizados no rankeamento).

Aperfeiçoamento e crescimento dos negócios

O resultado foi recebido pelo Prefeito Emerson Maas com alegria, que destacou ser fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido pela gestão, desde seu início, de incentivo e apoio ao microempreendedorismo, “proporcionando condições de aperfeiçoamento e crescimento dos negócios e, assim, melhorando não só a distribuição de renda entre a população, como também gerando empregos e ainda movimentando o mercado”.