Mafra se mobiliza na campanha “Dengue, Tô Fora!”

Na manhã do último sábado, 11, a Prefeitura Municipal de Mafra em parceria com o 5º RCC – 5º Regimento de Carros de Combate, realizou o “Dia D” de mobilização para a campanha “Dengue, Tô Fora!”.

A ação aconteceu nos pontos: praça Miguel Bielecki, praça Lauro Muller, praça do Jardim América, praça do Cemitério, frente à unidade do Vista Alegre e frente à Unidade do CAIC, e realizou a coleta de diversos materiais recicláveis que foram entregues à RECIVIDA.

Segundo a enfermeira Francesli Pereira, da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, “essa foi a nossa primeira ação nesse sentido e o resultado da campanha foi bastante positivo, a comunidade colaborou e aderiu à campanha. Também gostaria de agradecer o empenho de toda a equipe, secretarias e 5º RCC que trabalharam para o sucesso dessa ação”.

RESULTADOS

O número mais expressivo de colaboração da comunidade aconteceu nos pontos de coleta do bairro Vista Alegre e da praça do Cemitério, onde segundo os organizadores, foi possível encher um caminhão de material reciclável. Nesses locais, contou-se com a parceria da Defesa Civil, que auxiliou na mobilização da comunidade.

Já nos bairros Jardim América e CAIC a colaboração foi menor, o que de acordo com a enfermeira e equipes envolvidas, “aconteceu porque nesses dois pontos já existem trabalhadores locais que coletam os resíduos para sua subsistência”.

Na praça Lauro Muller houve um pedágio educativo, onde também foi desenvolvido um trabalho de orientação no comércio, além da coleta de materiais.

Foram arrecadados na campanha: plásticos, eletroeletrônicos, PVC, isopor, óleo de cozinha usado, vidros, metais, papelão, jornais, papéis, vidros e metais. Segundo a supervisora do Programa de Endemias, Franciele Marx Koene, “precisamos despertar na comunidade a cultura de reciclar e a cultura do descarte correto. Recebemos muitos eletroeletrônicos, e o que nos surpreendeu foi que houve pessoas que levaram aparelhos de televisão que estavam funcionando”.

Essa foi uma ação da Prefeitura de Mafra por meio das secretarias municipais de Saúde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Obras e Serviços Públicos, Educação, Esporte e Cultura, Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania/Defesa Civil em parceria com o 5º RCC – 5º Regimento de Carros de Combate.