Mafra se mobilizará por uma boa causa neste sábado

Flores amarelas nos canteiros, parques e praças da cidade são o símbolo da campanha do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Mafra novamente se mobiliza para combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Neste ano, no dia 18 de maio, sábado, equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS – fará trabalho de conscientização através da distribuição de panfletos na Praça Lauro Müller das 9h às 11h30min. Vale destacar que atualmente o CREAS vem acompanhando 56 famílias com crianças e/ou adolescentes, vítimas de algum tipo de violência.

APOIO

Para atendimento dos encaminhamentos o CREAS conta com uma equipe de profissionais composta por uma xoordenadora, duas psicólogas, uma assistente social, um motorista, e duas estagiárias. O equipamento social fica localizado na Rua Tupinambás, nº 100, com atendimentos de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.

NO BRASIL

Entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes, segundo boletim epidemiológico de junho de 2018 do Ministério da Saúde. No período foram notificados 184.524 casos de violência sexual, sendo 58.037 (31,5%) contra crianças e 83.068 (45,0%) contra adolescentes. O relatório completo pode ser acessado pelo site: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/25/2018-024.pdf

IMPORTÂNCIA O DIA 18 DE MAIO

A data foi escolhida como dia de mobilização contra a violência sexual porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. A proposta do “18 DE MAIO” é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. É preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual. Fonte: www.mdh.gov.br

DISQUE 100 PARA DENUNCIAR

A Secretaria Municipal de Assistência Social e o CREAS destacam que para proteção das crianças e adolescentes em situação de risco, além da prevenção, é preciso que os casos sejam denunciados. Portanto, em qualquer suspeita de caso de violência sexual infantil, deve-se procurar o conselho tutelar, as delegacias especializadas, as polícias militar, federal ou rodoviária e/ou ligar para o Disque Denúncia Nacional, de número 100.