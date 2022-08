Mafra se prepara para a campanha de Multivacinação e de vacinação contra Poliomielite

Inicia no dia 8 de agosto, mais uma Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente menores de 15 anos de idade e ainda a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, para crianças menores de 5 anos. Terá duração de 30 dias, encerrando em 9 de setembro.

O Dia D de vacinação será em 20 de agosto. Em Mafra, a Secretaria Municipal de Saúde está se mobilizando para conscientizar a população para a importância de se levar os filhos nas respectivas faixas etárias para receberem as vacinas e atualizarem a caderneta de vacinação.

Risco de reintrodução da Poliomielite

A Enfermeira do setor de Vigilância Epidemiológica em Mafra, Francesli Pereira explicou que a preocupação maior está relacionada aos índices da cobertura vacinal contra a poliomielite, uma vez que existe o risco de reintrodução da doença no país. “Precisamos assegurar uma cobertura vacinal e assim não permitir a reintrodução do poliovírus no Brasil”.

Francesli conclamou os pais e responsáveis a levarem seus filhos para receberem as vacinas. “Todos somos responsáveis em mantermos a saúde de nossos filhos e, por consequência, de toda a população, uma vez que ao levarmos as crianças para vacinar estaremos ajudando a evitar que doenças como a paralisia infantil e outras encontrem passagem livre para se reinstalarem e afetarem a saúde da população”, explicou.

Foi enfática ao afirmar que a situação é preocupante. “Nós temos uma ótima oportunidade para evitarmos a propagação de doenças que não queremos ver em nossos filhos, sobrinhos e netos. Vacinar é um ato de amor, por isso vamos atualizar a caderneta de vacinação de nossos filhos”, finalizou.

Vacinas podem ser aplicadas a partir de 8 de agosto

Para quem quiser se adiantar e fazer as aplicações das vacinas, a campanha de multivacinação já estará acontecendo a partir do dia 8 de agosto, em qualquer unidade de saúde do município, de segunda à sexta-feira, das 7 às 16 horas. No dia 20, Dia D de Multivacinação, as ESFs de Mafra estarão aplicando as vacinas das 8 às 17 horas.