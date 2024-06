Mafra se prepara para mais um Dia D de vacinação neste sábado

No sábado, dia 8 de junho, das 8 às 17 horas, acontece mais um Dia “D” de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, destinada a crianças menores de cinco anos de idade. Nessa data todas ESFs com sala de vacinas estarão abertas para a vacinação. A Campanha Nacional Contra a Poliomielite teve inicio dia 27 de maio. A meta é vacinar 95% da população de 3440 crianças de um ano a menores de cinco anos de idade.

Zé Gotinha nas mídias

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação para a redução do risco da reintrodução do vírus da poliomielite no território brasileiro. Para tanto, utiliza as redes sociais frequentemente com campanhas criadas sobre o tema. “A campanha da vacina contra a poliomielite conta a história da prevenção desta doença. Se hoje não temos a doença instalada, é porque pais e responsáveis foram conscientes e levaram seus filhos para serem imunizados. Neste sábado é mais uma oportunidade para as crianças receberem as gotinhas”, destacou a Vigilância Epidemiológica.

Confira as campanhas sobre vacinação nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Mafra: Facebook (Prefeitura Mafra), Instragran (@refeiturademafra), X (@PrefeituraMfa).

Faixas etárias e vacina

A campanha visa ampliar a cobertura vacinal, resgatando as crianças menores de 5 anos não vacinadas. As crianças menores de 1 (um) ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para o esquema primário (três doses da vacina inativada poliomielite — VIP), e as crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a vacina oral poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido o esquema primário com VIP.

Salas de Vacinação

Mafra conta atualmente com 11 salas de vacinação nas ESFs, tanto na área urbana quanto no interior. As unidades ficam abertas neste sábado, das 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço. O Dia D oferece uma oportunidade aos pais e responsáveis um dia do final de semana para levar as crianças pequenas para tomar a vacina. A campanha se estende até o dia 14 de junho, lembrando de portar a carteirinha de vacinação da criança.