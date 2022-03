Mafra sedia capacitação em Reiki para profissionais da saúde

Realizada pela UDESC em parceria com o Observatório Catarinense de PICs – Práticas Integrativas e Complementares – o evento abrangeu profissionais da saúde do Planalto Norte Catarinense

Com o objetivo de qualificar profissionais de saúde para a aplicação das Práticas Integrativas e Complementares – PICs – nas unidades de atenção básica dos municípios da região do Planalto Norte Catarinense, Mafra sediou nesta semana – dias 15 e 16 – na Amplanorte a “Capacitação em Reiki sistema Usui nível I”.

O curso foi destinado aos profissionais que atuam na Atenção Primária em Saúde e outras esferas do SUS dos municípios participantes. Com carga horária total de 40 horas, a capacitação foi dividida em duas etapas, sendo a segunda agendada para 12 de abril. De acordo com o Ministério da Saúde o Reiki é a prática terapêutica que utiliza a imposição das mãos para canalização da energia vital, visando promover o equilíbrio energético, necessário ao bem-estar físico e mental.

Participação de Mafra

A organização deste evento na região teve como representante a naturológa do Caps I Casa Azul, Helen Jéssica Silva, que também representa o município no grupo condutor de PICs região norte e nordeste do Estado. Mafra contou com a participação de 16 profissionais neste evento. Para a naturóloga “o curso traz à Atenção Primária novas ferramentas de cuidado para a construção de um SUS mais acolhedor e humano”.

Vale ressaltar que a secretaria municipal de saúde já oferece várias PICs, principalmente no Caps do município, sendo o carro chefe a auriculoterapia, que auxilia no tratamento de várias patologias.

A capacitação em em Reiki sistema Usui nível I e II está sendo realizada pela UDESC em parceria com o Observatório Catarinense de PICs. Nos encontros acontecem aulas expositivas/dialogadas e rodas de conversa, bem como estudos de caso vivenciados nas UBSs.