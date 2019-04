Mafra sediou etapa microrregional do JASTI

1 de 3

Na última semana, mais de 100 atletas dos municípios de Campo Alegre, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Itaiópolis, Monte Castelo e Mafra – município anfitrião -, participaram do evento de abertura da fase microrregional dos Jogos Abertos da Terceira Idade (JASTI), nas dependências do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Esta fase classifica os vencedores de cada modalidade para a etapa estadual, que acontece em Gaspar de 20 a 24 de maio.

ANIMAÇÃO DE SOBRA

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o apoio do Departamento Municipal de Esportes (DME) recebeu as delegações que realizaram o desfile de abertura e puderam prestigiar duas apresentações de dança, sendo uma de Mafra com a coreografia “Eu meto a colher, sim” alusiva ao combate à violência contra a mulher e outra de Rio Negrinho de dança coreográfica popular. A Secretária de Assistência Social, Kátia Borges Saliba, deu às boas vindas a todos: autoridades do legislativo municipal, secretários municipais, representantes dos municípios presentes e demais convidados. Também agradeceu a todos pelas presenças, destacando o trabalho realizado pela equipe da secretaria e demais envolvidos na organização do evento. Kátia destacou a importância da participação do idoso nos jogos. “Vemos tantos idosos abandonados, sem perspectiva de vida. E vejo vocês em outro patamar: praticando atividade física, se divertindo, contribuindo para a própria qualidade de vida”, disse, sentindo-se orgulhosa em abrir as portas de Mafra para esta fase do JASTI. Em seguida, declarou aberta oficialmente a etapa microrregional.

MODALIDADES

As modalidades disputadas foram bolão 23, bocha, dominó, canastra, truco, dança de salão e dança coreográfica. O JASTI se destina às pessoas com mais de 60 anos de idade, de ambos os sexos. O integrador esportivo da Fesporte, Marco Antonio Vieira, acompanhou de perto cada disputa e pode comprovar, assim como todos os presentes, que prevaleceu a harmonia e o espírito esportivo entre os atletas.

Confira os campeões que vão disputar a etapa estadual em Gaspar

Modalidade Campeão da microrregional Bolão Masculino Mafra Bolão Feminino São Bento do Sul Bocha Masculino Acontece em 13.04 Bocha Feminino Acontece em 13.04 Canastra Masculino Campo Alegre Canastra Feminino Em andamento Dominó Masculino Rio Negrinho Dominó Feminino Rio Negrinho Truco Masculino Rio Negrinho Truco Feminino Mafra Dança de Salão Rio Negrinho Dança Coreográfica Rio Negrinho

Os JASTI são promovidos pelo governo do estado, em parceria com as prefeituras dos municípios participantes. Em Mafra a etapa contou com o apoio da Prefeitura Municipal através das Secretarias da Assistência Social e de Educação, Esporte e Cultura.