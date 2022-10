Mafra será novamente passagem de tropeiros nesta sexta-feira

Os municípios de Mafra e Rio Negro serão novamente palco de uma bonita cerimônia de troca de bandeiras na Ponte Metálica Dr. Diniz Assis Henning, feita por comitiva de tropeiros.

Formada por 23 cavaleiros, a comitiva vem de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul com destino à Sorocaba, em São Paulo, refazendo  o caminho dos tropeiros. Passará por Mafra, quando começa uma nova rota, que é o caminho das cruzes, iniciando na Praça Hercílio Luz, na Cruz do Monge São João Maria.

Recepção em Mafra

Em Mafra a comitiva será recepcionada no dia 14, às 13 horas, na Igreja da Comunidade do São Lourenço,  por um grupo de cavaleiros de Riomafra. De lá segue em direção ao Centro da  cidade, para a cerimônia da troca das bandeiras, que acontecerá às 15 horas, na Ponte Metálica.  Após, os cavaleiros seguem para a cidade de Lapa, no Paraná.

A cavalgada que iniciou em 1º de setembro, em Cruz Alta,  capitaneada pela comitiva  Paulista, liderada pela  Associação dos Tropeiros de Assis – SP.  Está seguindo o roteiro original traçado para o seriado: “Os Tropeiros” do Globo Rural,  percorrendo os quatro estados entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. A duração da empreitada será entre 32 a 35 dias, conforme as condições da viagem.

Interdição de via

Devido a passagem de comitiva de tropeiros que segue de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul à Sorocaba, em São Paulo, a Prefeitura de Mafra informa por meio do Departamento de Trânsito que serão fechadas, a partir das 14 horas do dia 14 de outubro, sexta-feira, as ruas do entorno da Praça Hercílio Luz até a ponte metálica Dr. Diniz Assis Henning.