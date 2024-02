Mafra será representada no Festival de Dança de Florianópolis

Mafra será representada pela primeira vez no Prêmio Desterro – Festival de Dança de Florianópolis, que terá sua 13ª edição realizada de 17 a 25 de fevereiro, no Centro Integrado de Cultura (CIC).

Quinze bailarinas do Studio de Dança Estela Fernandes, coreografadas por Luara Fernandes, que também integra o elenco, competirão com um jazz na categoria júnior.

A exibição de “Além do Arco-Íris” está marcada para a noite do dia 24, véspera do aniversário de Estela, diretora do grupo e mãe de Luara, no Teatro Ademir Rosa, anexo ao CIC.

O Planalto Norte catarinense também marcará presença com os grupos Corpo e Dança, de Porto União, e Urban Style, de Canoinhas.