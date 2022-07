Mafra será sede de disputas do Campeonato Estadual de Basquetebol Feminino

Vai ter cestas no sábado em mais uma triangular do Campeonato Estadual de Basquetebol Feminino. A Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes e da ABAM sediam esta fase que acontece no dia 09, no Ginásio de Esportes da E.E.B. Santo Antônio, a partir das 9 horas.

Confira os jogos

Horário Categoria Equipe X Equipe 9 horas Sub 12 Mafra São Bento do Sul 10h15 Sub 13 São Bento do Sul Porto União 11h45 Sub 12 Mafra Porto União 14 horas Sub 17 Mafra Campos Novos 15h45 Sub 13 Mafra Porto União 17h15 Sub 12 Porto União São Bento do Sul 18h30 Sub 13 Mafra São Bento do Sul

Equipes

-ASBB São Bento do Sul/FMD

-ACAMB/ Campos Novos

-APAB Porto União/ DME

-ABAM Basquetebol Mafra/ DME

Serviço: