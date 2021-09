Mafra tem atendimento multidisciplinar para crianças autistas ou com deficiência intelectual com mais de 6 anos

A Prefeitura de Mafra credenciou, por meio da Secretaria de Saúde, prestadores de serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) para serviços de sessões de terapia, em atendimento multidisciplinar, para crianças acima de 06 anos (em idade escolar), com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com deficiência intelectual leve associada a outras comorbidades como paralisia cerebral, síndrome de down, ente outras.

Foram credenciadas as seguintes especialidades: Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia, conforme tabela através de especificações e quantidades estimadas, aos pacientes do Município de Mafra atendidos no sistema público de Saúde (SUS – Sistema Único de Saúde).

Inovação

Atualmente as crianças com estes diagnósticos no município de Mafra, com idade inferior a 6 anos, são atendidas pela equipe multidisciplinar da APAE (Estimulação Essencial). Após os 6 anos, mantem-se nesse atendimento somente crianças com Autismo de grau III e crianças com Deficiência Intelectual de grau moderado.

O Prefeito Emerson Maas falou da importância dessa inovação por parte da Saúde do Município, através dos credenciamentos, como forma de proporcionar melhora gradativa na qualidade de vida às crianças. “É mais uma ação voltada à saúde da família mafrense, e, nesse caso, promovendo um atendimento multidisciplinar para as crianças acima de 6 anos, com Transtorno do Espectro Autista ou Deficiência Intelectual, que até então não contavam com esse serviço.

