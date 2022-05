Mafra tem casos suspeitos para Dengue e 9 focos positivos para larvas do mosquito

Focos positivos para larvas do mosquito Aedes aegypti foram encontrados nos bairros Vila Nova, Faxinal, Espigão do Bugre, Vila Ivete, Jardim do Moinho e Jardim América 

A Secretaria Municipal de Sa√ļde, por meio da Vigil√Ęncia Epidemiol√≥gica emitiu o primeiro alerta epidemiol√≥gico (01/2022) com rela√ß√£o √† dengue. At√© o dia 29 de abril de 2022 estavam sob investiga√ß√£o da Vigil√Ęncia Epidemiol√≥gica 07 casos suspeitos, n√£o apresentando v√≠nculo epidemiol√≥gico entre eles, a maioria com hist√≥rico de viagem para outros munic√≠pios. No dia 04 de maio, j√° contabilizavam 9 casos suspeitos.

Neste ano por meio do Programa de Endemias, o município apresentou 09 focos positivos para larvas do mosquito Aedes aegypti nos bairros Vila Nova, Faxinal, Espigão do Bugre, Vila Ivete, Jardim do Moinho e Jardim América.

Doença infecciosa

A dengue √© uma doen√ßa infecciosa febril causada por um arbov√≠rus, transmitida pela picada da f√™mea do mosquito Aedes aegypti infectada. Em Santa Catarina, o panorama de transmiss√£o da dengue vem demandando preocupa√ß√£o crescente, tendo em vista o aumento do n√ļmero de munic√≠pios infestados e em situa√ß√£o de epidemia. Com o aumento no n√ļmero de casos, uma preocupa√ß√£o importante √© o atendimento oportuno dos casos suspeitos, com o adequado manejo cl√≠nico, de forma a evitar casos graves e √≥bitos pela doen√ßa.

Sintomas

As pessoas devem ficar atentas quanto aos seguintes sintomas: febre, cefaleia, mialgias, artralgias, dor retro-orbital. Podem ocorrer, tamb√©m, n√°useas, v√īmitos e manchas vermelhas na pele. Em algumas pessoas, a doen√ßa pode evoluir para formas graves, apresentando manifesta√ß√Ķes hemorr√°gicas.

Alerta

Pessoas que estiveram, nos √ļltimos 14 dias, numa cidade com presen√ßa do Aedes aegypti ou com transmiss√£o da dengue e apresentarem os sintomas citados devem procurar uma unidade de sa√ļde para avalia√ß√£o.

Programa de Combate a Dengue em Mafra

O programa conta atualmente com 171 armadilhas espalhadas em Mafra e visitadas semanalmente, al√©m de 31 pontos estrat√©gicos – como cemit√©rios, borracharias, floriculturas, condom√≠nios e ferros velhos – que recebem visita das agentes quinzenalmente. A Secretaria de Sa√ļde de Mafra pede a colabora√ß√£o da popula√ß√£o para cuidarem das armadilhas evitando jogar lixo nas mesmas. Tamb√©m recebem den√ļncias atrav√©s do telefone 47 3642-8708 ou pelo email denguemafra@gmail.com

O que você pode fazer por sua comunidade

A população pode colaborar com a ação de rastreamento eliminando os criadouros do mosquito. A equipe do programa reforça a necessidade de divulgar a população os cuidados com a eliminação de depósitos (latas, pneus, garrafas, lonas, etc.) que podem acumular água parada. Estas atitudes visam manter o município livre das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti mesmo com a chegada de temperaturas mais amenas.