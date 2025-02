Mafra tem confirmado o primeiro caso de Dengue do ano

Elevadas temperaturas associadas a um maior volume de água neste período contribuem para acelerar a proliferação do Aedes aegypti. O número de focos do mosquito tem crescido significativamente no município, acendendo um alerta para a população e as autoridades de saúde.

Em 2024, foram registrados 36 focos do mosquito, e, apenas nos dois primeiros meses de 2025, já foram identificados 23 novos focos. Sendo Centro baixada (2), Vila Nova (9), Vila Ferroviária (1), Vila Ivete (6), Buenos Aires (1), Jardim América (2), Restinga (1), Vila Argentina (1). A presença do Aedes aegypti preocupa, pois está diretamente ligada à disseminação de doenças como dengue, chikungunya e Zika.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o aumento dos focos pode resultar em casos autóctones – paciente positivo sem histórico de viagem para fora do município no período de 15 dias antes do início dos sintomas – podendo sobrecarregar os serviços de saúde locais. Até o momento, já foi confirmado o primeiro caso de dengue do ano, importado de outra cidade.

Carnaval sem Dengue

Com a proximidade do feriado de Carnaval, período de grande fluxo de pessoas para regiões endêmicas, a tendência é de crescimento no número de casos de dengue, como já ocorreu em anos anteriores. Para conter a disseminação da doença, a Prefeitura de Mafra intensificou ações preventivas e tem reforçado a divulgação de orientações sobre o combate ao mosquito nas redes sociais e na imprensa. A Atenção Primária em Saúde também foi acionada para mobilizar agentes comunitárias de saúde a intensificarem as orientações à população. Além disso, a Gerência de Saúde está sendo convocada para implementar campanhas educativas sobre os riscos do Aedes aegypti e a importância das medidas preventivas.

Faça sua parte

As autoridades ressaltam que a cooperação da população é fundamental no combate ao mosquito. Pequenas ações, como evitar água parada em recipientes e manter quintais limpos, podem fazer a diferença na prevenção da dengue e de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O trabalho conjunto entre governo e comunidade se mostra, mais uma vez, essencial para a proteção da saúde pública.

Consulte o Boletim da Dengue e de outras arboviroses, bem como as orientações para prevenir-se contra a Dengue.

Informações

Mais informações podem ser obtidas junto à Vigilância em Saúde de Mafra pelo telefone:

47 9 9233-0307.