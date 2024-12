Mafra tem infestação de escorpiões; confira as dicas de segurança

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, alerta a população sobre o aparecimento de escorpiões, uma vez que foram capturados animais da espécie Tityuscostatus (também conhecido como Escorpião-manchado) em vários bairros do município, tanto na área rural quanto urbana. A maior incidência está nos bairros da Restinga, Vista Alegre a Alto de Mafra, mas, a infestação já está disseminada para o restante do município.

Hóspede indesejado

Segundo a Saúde, se o munícipe capturar o animal, deve levá-lo até aVigilância Epidemiológica – que fica anexa ao ESF Central (Marechal Floriano Peixoto s,n, esquina com a Rua São João Maria). Em seguida, o escorpião é enviado para análise no LACEM, para determinação da espécie. É importante tomar muito cuidado ao encontrar um escorpião. Não pode colocar a mão e nem pisar. Vale lembrar que em caso de captura, a Saúde orienta que o animal seja acondicionado em um vidro ou pote com tampa.

Quem é esse hóspede indesejado

e acordo com o Instituto Butantan, os escorpiões tem hábitos noturnos, e ficam escondidos durante o dia, e de noite saem para se alimentar. É comum surgirem pela rede de esgoto e, por esse motivo, é bom evitar condições de umidade, como toalha pendurada ou roupa molhada no chão. Geralmente os escorpiões são encontrados em cemitérios, terrenos baldios, em meio a materiais de construção e entulhos, podendo aparecer dentro das residências tanto na área urbana quanto rural. Uma das causas que aproxima os escorpiões da cidade é o fato de as áreas urbanas abrigarem muitas baratas, que são o alimento preferido desses aracnídeos. Por isso a importância de manter quintais, jardins e demais terrenos limpos e, se possível, sem entulhos. Recomenda-se o fechamento correto dos sacos de lixo, instalação de telas tanto nos ralos de casa como nas janelas e inclusão de sacos de areia nas frestas das portas.

Escorpião-manchado (Tityuscostatus)

O escorpião-manchado (Tityuscostatus) encontrado em Mafra possui sete centímetros de comprimento, tem coloração geralmente castanho amarelada com manchas nas pernas e palpo (garras). Escorpiões deste gênero apresentam veneno de importância médica. A pessoa picada apresenta dor e coceira local.

Combate e prevenção

O uso de veneno (produtos químicos) não é eficaz no combate aos escorpiões, já que estes possuem um revestimento de quitina que os deixa impermeáveis ao veneno. O controle se demonstra mais eficaz eliminando possíveis ambientes de vida e/ou possíveis insetos que sirvam para sua alimentação. Para evitar ser picado: observar os panos de chão e as roupas úmidas antes de apanhá-los; observar sapatos e roupas, sacudindo-os antes de calçá-los ou vesti-los; ter cautela ao mexer em montes de lenha, tijolos, entulhos, folhagens e buracos.



Veja algumas dicas para evitar o aparecimento de escorpiões

– Eliminar as baratas, elas são principal alimento do escorpião;

– Vedar ralos de chão, tanques e pias;

– Vedar fossas e tubulações de esgoto e águas residuárias;

– Rebocar paredes e muros para que não apresentem vãos e frestas;

– Manter quintal, jardim e arredores da residência sempre limpos e livres de entulhos de lixo;

– Eliminar latas, cacos de telhas e outros objetos que possam acumular água.



Caso seja picado

Após o acidente, a Saúde recomenda não ingerir nada, nem água, nem leite, nem bebida alcoólica. Nada disso vai amenizar a dor e nem agir contra o veneno. Também não é correto colocar gelo ou água fria no local da picada: isso faz com que a dor fique muito maior. A única coisa que age contra o veneno é o soro antiaracnídico e antiescorpiônico, aplicado na unidade de saúde por profissional da área.

O que deve ser feito: lavar o local da picada com água e sabão. Para aliviar a dor, pode ser feita compressa de água morna ou quente no local da picada. Depois, é preciso procurar a UPA para fazer o atendimento apropriado e receber recomendações.

O que a Vigilância em Saúde faz para prevenção

A Vigilância em Saúde faz visitas preventivas e orientativas por meio das Agentes Comunitária de Saúde (ACS) e Agentes de Endemias, realiza coleta de exemplares para controle e determinação espécie e vistoria no local para levantar a situação e determinar as medidas administrativas e sanitárias necessárias.

Serviço:

Informações podem ser obtidas na Vigilância em Saúde que fica na Rua Gabriel Dequesch, 212. Atende de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Telefone: 99233-0307.