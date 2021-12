Mafra tem o melhor suco de uva do planalto norte catarinense

O produtor mafrense Elizeu Ulbrich da localidade de Augusta Vitória ganhou como o melhor suco de uva do planalto norte catarinense. Ele e sua esposa também produzem uma deliciosa geleia de uva

A segunda edição do concurso dos Melhores Vinhos e Sucos de Uva do Planalto Norte Catarinense já tem vencedores. A divulgação e premiação dos três campeões das quatro categorias em disputa – suco de uva, vinho tinto, vinho branco e vinho rosé – aconteceram na tarde desta sexta-feira (26), no encerramento do IV Encontro Regional da Cultura da Videira, promovido pela Epagri e realizado na Câmara de Vereadores de Canoinhas.

Os produtores vencedores de cada categoria foram Elizeu Ulrich de Mafra (suco de uva), Eduardo Irineu Novak (vinho tinto), Família Heiden (vinho branco) e Ernani Diegel Pfeiffer (vinho rosé). No total, o concurso recebeu 47 amostras de bebidas produzidas em onze municípios da região. A análise sensorial foi realizada no dia 17 de novembro, por um comitê de avaliação composto por enólogos, agrônomos e consumidores.

Realizado pelo Câmpus Canoinhas do IFSC em parceria com Epagri e Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental de Canoinhas, o concurso tem os objetivos de premiar e estimular a elaboração de vinhos e sucos de boa qualidade, além de divulgar a produção de vinhos e sucos e integrar os produtores do planalto norte.

Na sequência, todos os produtores receberão relatórios individuais com os índices dos parâmetros avaliados na análise química realizada pelos pesquisadores do IFSC (densidade relativa, sólidos solúveis, grau glucométrico, polifenóis totais, pH, acidez total, intensidade de cor e tonalidade de cor), comparação com os índices considerados ideais e sugestões e recomendações para melhoria da elaboração dos produtos.

Conforme o coordenador do concurso e professor do Câmpus Canoinhas, Douglas Würz, é nítida a evolução da qualidade dos produtos elaborados nos últimos anos. “Esta evolução é resultado de melhorias realizadas no sistema produtivo das uvas, de cuidados com o processamento da uva e do uso de técnicas adequadas após o envase da bebida também, como utilização de insumos enológicos e armazenamento correto”, justifica.

Classificação final

Suco de uva

1 – Elizeu Ulbrich (Mafra)

2 – Alcir Freisleiben (Porto União)

3 – Elenir Grein (Monte Castelo)

Vinho tinto

1 – Eduardo Irineu Novak (Canoinhas)

2 – Elisandro Scolaro (Porto União)

3 – Antônio Juraczek (Porto União)

Vinho branco

1 – Família Heiden – vinho seco (Campo Alegre)

2 – Família Heiden – vinho suave (Campo Alegre)

3 – Enguelbert Luiz Adam (Papanduva)

Vinho rosé

1 – Ernani Diegel Pfeiffer (São Bento do Sul)

2 – Sergio Gassner (São Bento do Sul)

3 – Jackson Zartor (São Bento do Sul)