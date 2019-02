Mafra tentará aproximação com o novo Governo do Estado

O prefeito em exercício Vicente de Paulo Bezerra Saliba, na próxima terça-feira 05, estará em Florianópolis reunido com o secretário de estado da Casa Civil, Douglas Borba. A visita de cortesia também terá o objetivo de buscar a aproximação do município de Mafra ao novo governo do estado.

Douglas Borba, advogado especialista em direito público e professor universitário, e ex-vereador do município de Biguaçú, tem sido o braço direito do governador Carlos Moisés desde a campanha, e foi o escolhido para comandar a pasta. Na metodologia de trabalho do novo governo, o secretário Douglas recebe todas as demandas dos municípios e as encaminha diretamente para a avaliação do governador para as providências necessárias.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Douglas diz que equipe de governo significa ruptura com modelo antigo!

“Vamos buscar diálogo com as instituições e com o próprio Governo. Também implantando a tecnologia, para que tenhamos acessos a todas as ações e possamos cobrar metas”, garantiu. “Além de vereador, esse foi só um detalhe, eu sou professor universitário, então isso me permite ter qualificação suficiente para gerir o processo burocrático da eficiência que desejamos buscar”, completou Douglas.