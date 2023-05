Mafra terá atendimento itinerante da Defensoria Pública da União entre 22 e 26 de maio

A Defensoria Pública da União (DPU) realiza em Mafra, entre os dias 22 e 26 de maio, atendimento itinerante na cidade.

Os atendimentos são parte do projeto “DPU para Todos”, que busca levar o atendimento da DPU para localidades que ainda não contam com a presença da instituição, e atenderão especialmente em Mafra casos relativos a auxílio emergencial, auxílio-doença, aposentadorias, BPC/LOAS, auxílio reclusão e salário maternidade.

Como participar

Os atendimentos serão realizados por meio de agendamento prévio exclusivamente via whatsApp, das 12 às 18 horas. O telefone é o 47 98807-4108. Serão atendidas pessoas que tenham renda familiar de até R$ 2 mil reais. O interessado deve levar no dia agendado os documentos necessários para dar continuidade ao atendimento que será feito no CRAS Central, na Rua Benemérito Pedro Kuss, s/n, antiga Estação Ferroviária.

Documentação

Para casos de previdência social, as listas principais de documentação estão disponíveis no site da DPU. Para os casos de auxílio emergencial, a DPU lançou hotsite com as informações principais de como obter atendimento na área, listando as principais demandas de atendimento e os documentos necessários para o ajuizamento das ações.

DPU para Todos em MAFRA

Confira os dias e horários que o mutirão de orientação da DPU estará em Mafra: