Mafra terá bazar beneficente em prol Lar de Idosos de Rio Negro neste sábado

Está agendado para este sábado, dia 07 de setembro, das 8h às 15h, o Grande Bazar Beneficente de Roupas e Calçados, a ser realizado no Salão da Capela Sagrada Família, localizado na descida do Bradesco em Mafra.

Estarão à disposição da população peças de roupas estação inverno e verão das mais variadas marcas, além de artigos em geral.

O evento beneficente contará com roupas e calçados, a partir de R$ 2,00 a peça bem como artigos em geral a preços populares.

Além do bazar beneficente, durante o dia também ocorrerá uma ação entre amigos com sorteio ao final do evento.

Toda renda do evento será revertido para a campanha de troca dos colchões do Lar de Idosos de Rio Negro, promovido pelo grupo de voluntários.

Prestigie e colabore!

Informações: 47 99229-7254 (WhatsApp) com Cristiane