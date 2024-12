Mafra terá bazar neste domingo em prol do Natal Solidário na Amola Flecha

Compartilhar no Facebook

Está programado para este domingo (8), das 8h às 17h, o Grande Bazar Beneficente de Roupas Novas e Seminovas do Grupo de Voluntários Amigos em Ação da Amola Flecha, a ser realizado no Clube Carroça Velha em Mafra.

Estarão a disposição da população peças de roupas estação verão e inverno das mais variadas marcas, novas e também seminovas, além de artigos em geral.

Para melhor organização e apreciação, o evento terá valor único, sendo R$ 5,00 para roupas e calçados e artigos em geral com preços imperdíveis.

Serão aceitos como meios de pagamento dinheiro, PIX, cartão débito e cartão de crédito.

Toda renda do evento será revertido para a campanha Natal Solidário do Grupo de Voluntários Amigos em Ação da Amola Flecha com atendimento programado para 350 crianças desta comunidade.

O evento conta com o apoio do Projeto Circo Social. Prestigie e colabore!

Grande Bazar de Roupas Novas e Seminovas