Mafra terá campanha para recolhimento de lixo eletrônico e metais

Descarte poderá ser feito em sete pontos de coleta do município, durante o horário comercial

Com o objetivo de conscientizar a população e evitar danos ao meio ambiente e à saúde humana, a Prefeitura de Mafra por meio das secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e Habitação, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, em parceria com o Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMSAB) e associações de bairros realiza no próximo dia 21 de novembro “Campanha de recolhimento de lixo eletrônico e metais”.

Para realizar o descarte, as pessoas podem levar os materiais nos pontos de coleta, que estarão funcionando em horário comercial apenas no dia do evento. Após o encerramento, todos os resíduos arrecadados serão destinados à RECIVIDA, que ficará responsável pelo manejo e destinação correta.

Pontos de coleta dia 21 de novembro

– Secretaria Municipal de Educação – Av. Cel. Severiano Maia, 441, Centro.

– Vigilância Sanitária (anexa à Secretaria Municipal de Saúde) – R. Gabriel Dequech, 220, Centro.

– CRAS Vila Ivete – R. Capitão João Bley, 735 e Central Central – R. Ben. Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária.

– CASAN – Agência/escritório – Rua Tenente Ary Rauen, 631 – Centro II Alto de Mafra.

– Associação de Moradores Vila Solidariedade.

– Associação Comunitária Vilanovense.

– Associação de Moradores Vista Alegre (Depósito escola Monteiro Lobato).

– Sociedade Esportiva Ouro Verde.

Metais que PODEM ser reciclados – alumínio, ferro, aço e cobre

Uma série de metais podem ser reciclados como portões, latas de bebidas, tampinhas de garrafas, pregos, canos, panelas sem cabo, bandejas, arames, fios de cobre e embalagens metálicas.

Metais que NÃO podem ser reciclados

Esponjas de aço, latas de tinta e clipes.

Lixo eletrônico que PODE ser descartado

Aparelho de som; ar condicionado de janela, split e aquecedores; baterias; bebedouro; cabos e fios; cafeteira, liquidificador e batedeira; calculadoras; carregadores em geral; celulares e telefones em geral; centrais telefônicas; chuveiro; cpu; dvd e vídeo-cassete; estabilizadores e nobreak; fax; ferro elétrico; fontes de microcomputadores; forno elétrico; freezer, geladeira; hd; impressoras e scanners; lavadora de roupa; secadora e centrífuga; linha branca; máquina de escrever; máquina de lavar louça; micro-ondas; modem; monitores crt e de led; mouse; notebook; pen drive; para-brisas sob consulta; placas em geral; plásticos abs/pp/ps; receptores; roteadores; servidores; térmicas; teclados; tv de tubo, led e lcd; torneiras; unidade de cd, dvd e disquete.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 47 997574275.