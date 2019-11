Mafra terá capacitação em cultivo de hortaliças nesta segunda-feira

Mensalmente o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC), desenvolve cursos gratuitos aos produtores e trabalhadores rurais catarinenses. Os treinamentos abrangem diferentes cadeias produtivas em todo o território de Santa Catarina.

Durante todo o mês de novembro, o Senar/SC promoverá 376 treinamentos que beneficiarão aproximadamente 6.100 profissionais do meio rural em todas as regiões do estado.

O objetivo, segundo o presidente do Sistema Faesc/Senar José Zeferino Pedrozo, é realizar a educação profissional contribuindo para um cenário de crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Para participar os produtores devem procurar o Sindicato Rural de seu município e informar o curso de interesse. As capacitações estão disponíveis no site do SENAR/SC (www.senar.com.br) com especificação de carga horária, local e data de realização.

CURSOS EM NOVEMBRO

Entre os cursos para a região norte está o de produção caseira de massas para congelamento nos dias 05 e 06, em Joinville. Em Mafra, a capacitação em cultivo protegido de hortaliças está prevista para os dias 11 e 12. O município de Major Vieira receberá o curso de processamento de carne suína nos dias 18 e 19 e o de produção caseira de pães e biscoitos, nos dias 27, 28 e 29.