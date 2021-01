Mafra terá Casa Abrigo para mulheres em situação de risco

No dia 13 de janeiro, em Bombinhas-SC, a vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, acompanhada do delegado regional, Alan Pinheiro de Paula, o presidente da OAB – subseção de Mafra, Rafael Elias da Costa e a presidente da Subcomissão da Mulher Advogada da OAB – subseção de Mafra, Liliani da Silva Gomes da Rocha, foram recebidos no gabinete da deputada estadual Paulinha.

A pauta foi a reforma da Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade no município. De acordo com a vice-prefeita, a deputada Paulinha tem concentrado esforços para obtenção de verba estadual para a reforma deste imóvel. “A Casa Abrigo vem sendo planejada há cerca de dois anos pela OAB – Subseção de Mafra e o município através do Conselho Municipal da Mulher. Trata-se de necessidade premente da nossa cidade e mostrou-se viável com a cessão de uso de imóvel administrado pela 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil da Comarca de Mafra”, explicou.

Necessidade de reforma

Segundo deliberado na reunião, o imóvel necessita de reformas para o cumprimento de seus objetivos: garantir o abrigamento de mulheres em situação de risco, além de propiciar atendimento psicológico e de assistência social, assim como o encaminhamento para cursos profissionalizantes e eventuais vagas de emprego. A Casa Abrigo será administrada e mantida pelo município, seguindo as orientações das diretrizes nacionais e o preconizado na Lei Maria da Penha. Já a responsabilidade da avaliação dos casos de abrigamento e encaminhamento, além de outras tratativas necessárias ao atendimento às vítimas, ficará a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

