Mafra terá cinco cursos gratuitos do Senar em março

Durante todo mês de março, a região norte catarinense receberá 56 cursos gratuitos para produtores rurais em 17 municípios. Mafra será 5 cursos, conforme mostra a programação abaixo.

As capacitações são promovidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), em parceria com os Sindicatos Rurais. Os treinamentos buscam fomentar o conhecimento e aumentar a produtividade e a renda dos produtores e trabalhadores do campo. Em todo o Estado, serão 307 treinamentos gratuitos no mês, com a participação de mais de 4.000 produtores.

São qualificações que ensinam técnicas para melhorar a gestão das propriedades e a desenvolver atividades de complementação de renda, como artesanato, confeitaria, produção caseira de alimentos, processamento de carnes e cultivo de plantas medicinais. Outras capacitações englobam inclusão digital, operação e manutenção de máquinas agrícolas e organização das propriedades. No norte, os treinamentos também destacam a força regional, com cursos sobre cultivo protegido de hortaliças, floricultura, culinária de peixes e frutos do mar e aumento da produtividade do mel.

A região é a que receberá o maior número de treinamentos do Senar/SC no mês. “O norte, ao mesmo tempo que tem a maior concentração industrial do Estado, é também grande produtor de frutas, especialmente da banana. É uma região que merece e sempre terá a nossa atenção na profissionalização rural”, destaca o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo.

Para o superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, a qualificação é um diferencial na vida dos produtores e possibilita o aumento de produção e renda em todo o Estado. “O Senar promove treinamentos todos os meses em todas as regiões catarinenses. Só em fevereiro, foram 247 capacitações. É uma forma de o produtor buscar conhecimento, investir na propriedade e contribuir para o desenvolvimento local”.

É o que também destaca a supervisora do Senar/SC na região norte, Carine Weiss. “Os cursos são fundamentais para os produtores inovarem e empreenderem. Eles aprendem de forma rápida novas atividades que podem transformar em renda e melhorar a vida no campo”.

Os interessados nos treinamentos devem procurar o Sindicato Rural do município para inscrições. As capacitações estão disponíveis no site do Senar/SC (www.senar.com.br), com especificação de carga horária, local e datas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE MARÇO:

Evento Município Data Operação e Manutenção de Roçadeira MAFRA 5 e 6 Produção Caseira de Pães e Biscoitos MAFRA 9 a 11 Olericultura Básica MAFRA 12 e 13 Instalação e manutenção de redes elétricas MAFRA 23 e 24 Derivados de Leite MAFRA 30 e 31 Artesanato com Pintura CORUPÁ 3 a 6 Segurança e Saúde no Trabalho com Agrotóxicos CAMPO ALEGRE 4 a 6 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural CAMPO ALEGRE 9 Culinária de peixes e frutos do mar SÃO FRANCISCO DO SUL 9 e 10 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural CAMPO ALEGRE 10 Tratores e Implementos Agrícolas – Operação e Manutenção BELA VISTA DO TOLDO 9 a 11 Aumento da Produtividade do Mel BELA VISTA DO TOLDO 10 e 11 Produção Caseira de Massas para Congelamento CANOINHAS 12 e 13 Processamento de Carne Suína CANOINHAS 16 e 17 Operação e Manutenção de Roçadeira BELA VISTA DO TOLDO 16 e 17 Artesanato com Pintura BELA VISTA DO TOLDO 17 a 20 Inclusão Digital Rural – Informática Básica BELA VISTA DO TOLDO 25 e 26 Criação de Bezerras e Novilhas CANOINHAS 26 e 27 Produção Caseira de Massas para Congelamento IRINEÓPOLIS 12 e 13 Manejo de Gado Leiteiro PORTO UNIÃO 16 e 17 Processamento de Carne de Frango PORTO UNIÃO 18 e 19 Cultivo de Plantas Medicinais PORTO UNIÃO 23 e 24 Jardineiro IRINEÓPOLIS 26 e 27 Segurança e Saúde no Trabalho com Agrotóxicos ITAIÓPOLIS 9 a 11 Jardineiro ITAIÓPOLIS 9 e 10 Irrigação e Fertirrigação para Pastagem ITAIÓPOLIS 12 e 13 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural ITAIÓPOLIS 17 Prevenção de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho Rural ITAIÓPOLIS 23 a 25 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural ITAIÓPOLIS 24 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural JOINVILLE 11 Operação e Manutenção de Roçadeira JOINVILLE 16 e 17 Produção Caseira de Massas para Congelamento JOINVILLE 16 e 17 Motosserra – Operação e Manutenção no Corte de Árvores JOINVILLE 18 a 20 Jardineiro MAJOR VIEIRA 2 e 3 Olericultura Básica MAJOR VIEIRA 2 e 3 Confeitaria MAJOR VIEIRA 5 e 6 Jardineiro MAJOR VIEIRA 16 e 17 Formas Associativas no Meio Rural MAJOR VIEIRA 18 e 19 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural MAJOR VIEIRA 18 Cultivo Protegido de Hortaliças MAJOR VIEIRA 30 e 31 Manejo de Gado Leiteiro MAJOR VIEIRA 30 e 31 Produção Caseira de Massas para Congelamento SCHROEDER 9 e 10 Criação de Bezerras e Novilhas MONTE CASTELO 2 e 3 Prevenção de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho Rural MONTE CASTELO 2 a 4 Floricultura MONTE CASTELO 4 e 5 Bordado em Chinelos MONTE CASTELO 5 e 6 Produção Caseira de Pães e Biscoitos MONTE CASTELO 17 a 19 Operação e Manutenção de Roçadeira MONTE CASTELO 23 e 24 Jardineiro PAPANDUVA 4 e 5 Floricultura PAPANDUVA 10 e 11 Prevenção de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho Rural PAPANDUVA 16 a 18 Artesanato com Pintura PAPANDUVA 17 a 20 Tratores e Implementos Agrícolas – Operação e Manutenção PAPANDUVA 23 a 25 Produção Caseira de Pães e Biscoitos RIO NEGRINHO 9 a 11 Operação e Manutenção de Roçadeira SÃO BENTO DO SUL 2 e 3 Cultivo Protegido de Hortaliças SÃO BENTO DO SUL 19 e 20