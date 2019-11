Mafra terá coleta de lixo eletrônico no sábado (09)

Compartilhar no Facebook

No sábado (09), das 14 às 17h, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, a Prefeitura de Mafra/Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano em parceria com a Associação Ecológica Mafrense de Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis (RECIVIDA) promovem uma tarde para coleta de material eletrônico. O objetivo é arrecadar tudo o que há de resíduos eletrônicos, de informática e eletrodomésticos para separação e reciclagem posterior de forma adequada. Os moradores vão poder descartar computadores, televisores, fornos elétricos, geladeiras, monitores, dentre outros materiais que não estão mais em condições de uso, exceto lâmpadas.

SAIBA O QUE VOCÊ PODE LEVAR

No dia podem ser levados como lixo eletrônico: aparelhos de som, computadores, estabilizadores, fios/cabos, fontes, impressoras, celulares, televisores, monitores, ventiladores, liquidificadores, carregadores, cartuchos de tinta de impressoras, fogões, geladeiras, entre outros eletrodomésticos.

POR QUE DESCARTAR

A gerente de meio ambiente da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Talita Walter, explica que, com o elevado uso dos aparelhos eletrônicos, o descarte desse material tem se tornado um problema ambiental. “Como esses equipamentos apresentam substâncias químicas que podem contaminar água e solo, além de ser formados por grande quantidade de plásticos e metais, que demoram centenas de anos para se decomporem, o descarte adequado e reciclagem do material são de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável e conservação do meio ambiente”.

MAFRA CONSCIENTE

Esta não é a primeira vez que Mafra tem uma ação como esta. Em 2015 foi feita campanha semelhante na qual foram arrecadadas duas toneladas de materiais descartados entre televisores, computadores, celulares, impressoras e muitos outros equipamentos. Vale lembrar que, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente da ONU (PNUMA), o Brasil é líder na produção de lixo eletrônico na América Latina. A população brasileira produziu 1,5 mil toneladas de lixo eletrônico no ano de 2016.

Para o prefeito Wellington Bielecki esta ação oferece mais uma vez à população a oportunidade de se desfazer de objetos que não podem ser descartados em lixo comum, pois podem conter substâncias inadequadas. “O meio ambiente precisa ser preservado e todos somos responsáveis, devendo saber como descartar esse lixo eletrônico. Portanto, realizamos esta campanha proporcionando condições para o descarte correto. Espero que os mafrenses colaborem e levem até a praça os aparelhos que não tem mais serventia”, concluiu o prefeito.

Serviço:

Campanha “C oleta de lixo eletrônico”

Data: 09 de novembro – sábado

09 de novembro – sábado Horário: das 14 às 17 horas

das 14 às 17 horas Local: Praça Ferroviário Miguel Bielecki

Praça Ferroviário Miguel Bielecki Levar: aparelhos de som, computadores, estabilizadores, fios/cabos, fontes, impressoras, celulares, televisores, monitores, ventiladores, liquidificadores, carregadores, cartuchos de tinta de impressoras, fogões, geladeiras, entre outros eletrodomésticos (exceto lâmpadas)

aparelhos de som, computadores, estabilizadores, fios/cabos, fontes, impressoras, celulares, televisores, monitores, ventiladores, liquidificadores, carregadores, cartuchos de tinta de impressoras, fogões, geladeiras, entre outros eletrodomésticos (exceto lâmpadas) Informações: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Mafra – telefone: 47 3641-4016.