Mafra terá extensa programação para celebrar o mês do meio ambiente

No mês dedicado à defesa e preservação do meio ambiente, a Prefeitura de Mafra preparou extensa programação com ações realizadas em parceria com as secretarias de Educação, Meio Ambiente e Assistência Social do município, além do Grupo Eco Barreira RioMafra.

Por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SVFC), serão realizadas oficinas e proporcionado um dia de trilha na Escola Agrícola, com a observação de aves. As oficinas serão realizadas nos dias:

– 07 de junho, na Escola Amola Flecha;

– 12 de junho, na Associação de Moradores da Vila Solidariedade;

– 16 de junho no Condomínio Ouro Verde, onde além da oficina, farão plantio de mudas na horta comunitária.

Observação de aves

No período haverá ainda um Dia de trilha, na Escola Agrícola quando acontecerá simultaneamente a observação de aves, para as seguintes comunidades:

– 13 de junho – alunos da Escola Estadual Cristo Rei

– 14 de junho – AMADEV

– 15 de junho – alunos da Escola Estadual Paula Feres.

– 23 de junho – para idosos em estado de vulnerabilidade.

Educação Ambiental

No dia 14 de junho será realizada palestra sobre “Educação Ambiental e Resgate de Animais Silvestres”, para os alunos da Escola Agrícola de Mafra, a ser proferida pelo Senhor Stanley, Pós-graduando em medicina veterinária de animais silvestres e exóticos, Bombeiro Comunitário Instrutor e Médico Veterinário.

No dia 17 de junho, no período vespertino será realizado um mutirão ecológico na praça Miguel Bieleki, numa parceria entre o grupo de escoteiros Falcão Negro 65/PR e Prefeitura e Mafra. Nesse dia será feita limpeza da praça com plantio de flores e árvores, além de palestra sobre educação ambiental que será aberta à comunidade.

Grupo Ecológico Eco Barreira

Durante todo o mês de junho o grupo ecológico Eco Barreira RioMafra irá realizar palestras para os alunos do 6º ano das escolas municipais de Mafra. No mesmo mês será ainda realizado plantio de árvores na área de preservação do rio Matadouro.

Em parceria com a Casan, será realizada visita, pelos alunos do 6º ano, à ETA durante o mês de junho. E, no último sábado do mês acontecerá ação de limpeza nos rios Matadouro e da Lança.