Mafra terá feirão da aprendizagem e cursos gratuitos com o Mundo Senai

A realização do Feirão da Aprendizagem, com oportunidades para vagas de jovem aprendiz, o oferecimento de cursos gratuitos e a mostra de trabalhos são as principais atrações do Mundo Senai, que em Mafra acontece neste dia 7 de agosto, das 8 às 19 horas na sede da instituição. O evento, que acontece em todo o país, apresenta a infraestrutura e a metodologia do Senai a estudantes e à comunidade.

O Feirão da Aprendizagem possibilita que jovens estudantes, entre 14 e 24 anos de idade, possam ser candidatar a vagas de jovem aprendiz para 2025. Em Mafra, estarão disponíveis em torno de 60 vagas, oferecidas por empresas de diversos segmentos. No Estado, são 2.500 oportunidades.

Durante todo o dia do Mundo Senai, serão realizadas as inscrições para cursos gratuitos, que acontecem na semana seguinte. Os temas são canvas para apresentações criativas, comunicação profissional, introdução às ferramentas Google e ferramentas de usinagem. Estudantes e pessoas da comunidade podem também fazer inscrições pelo fone/whats 3641-5913.

Os visitantes poderão conhecer ainda a mostra de trabalhos dos cursos do Senai. Os projetos a serem apresentados são manutenção de computadores, prototipagem, galeria da indústria da madeira, imersão maker e literatura, teste de Turing e Minecraft, metrologia, experiência 4.0 e processos de soldagem.