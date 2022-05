Mafra terá mais um hospital na área central; investimento será de R$ 50 milhões

Compartilhar no Facebook

Chefe do Executivo recebeu a diretoria da Unimed que anunciou a construção de novo hospital. Investimento da Unimed para esta empreitada é em torno de R$ 50 milhões

Na manhã da última terça-feira, 10, a diretoria da Unimed composta pelos médicos Gabriel Kubis (diretor-presidente), Militino da Costa Junior (diretor vice-presidente), Lincoln Francisco do Nascimento (diretor-superintendente) e pelo gerente-geral Marcio Irassu Santana, visitaram o prefeito Emerson Maas para informar sobre a construção do novo hospital da Unimed que será edificado na área central de Mafra.

Na ocasião, a diretoria apresentou o projeto arquitetônico ao prefeito e explicou que o mesmo será feito em duas etapas. Segundo informado, já foi dada entrada da documentação na Prefeitura para os trâmites legais necessários e assim iniciar a execução do projeto. O investimento da Unimed para esta empreitada é em torno de R$ 50 milhões. O hospital referência da cooperativa vai contar com várias especialidades para atendimento dos beneficiários dos planos de saúde.

Polo em crescimento

Investimentos na área da saúde, tanto pública quanto particular, estão trazendo à região mais possibilidades comerciais, industriais e de serviços à população, desde geração de empregos à melhoria da qualidade de vida.

Para o prefeito, o município já desponta como referência em diversas áreas, e destacou, neste momento, a da saúde. “Temos o curso de medicina, enfermagem e mais recentemente de odontologia na UnC, abrangendo estudantes da cidade e também de todo país. Recebemos na semana passada o anúncio do governador Carlos Moisés destinando R$ 40 milhões ao Hospital São Vicente de Paulo. Isto tudo mostra o quanto Mafra vem se consolidando como um dos polos econômicos promissores do Planalto Norte e o quanto os investimentos são importantes na manutenção da saúde do cidadão”, disse. Maas destacou ainda que “com um empreendimento nestas proporções, vai gerar empregos diretos e indiretos, possibilitando a utilização de recursos humanos locais, refletindo positivamente na condição econômica de Mafra e região”.

Ao final, o prefeito agradeceu a visita da diretoria, desejou sucesso na realização da obra e deixou o seu gabinete de portas abertas à Unimed.