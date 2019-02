Mafra terá manifesto em defesa de pessoas com necessidades especiais hoje

O Movimento “Eu Empurro essa Causa” quer mudanças nos critérios para o auxílio assistencial. O governo federal fez cortes no benefício que atinge famílias que necessitam da ajuda. Hoje em Mafra existem 533 pessoas com deficiência entre eles 225 idosos, por isto querem criar uma associação em Mafra

Hoje às 9h, o ‘Movimento eu Empurro essa Causa’ vai às ruas de Mafra protestar contra os cortes de benefícios concedidos aos portadores de necessidades especiais. A manifestação vai acontecer na praça Hercílio Luz. O movimento que é nacional também vai realizar manifestações em outras cidades. Em Mafra também existe membros do grupo.

Na última terça-feira, 12, o movimento usou a tribuna da Câmara de Mafra, para expor as suas reivindicações. A coordenadora do grupo, Michele Luzia Pereira Brambila, explanou sobre os cortes do benefício assistencial – Benefício de Prestação Continuada (BPC) – voltado ao idoso e a pessoa com necessidades específicas, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS,) e a urgência de mudança nos critérios para receber o auxílio.

Segundo Michele os critérios para receber os benefícios precisam de atualização do governo federal. Atualmente, as famílias que têm renda inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo por integrante são as beneficiadas, o que totaliza R$ 238 por integrante familiar. Para o grupo, o valor está defasado e muitas vezes as famílias gastam, além disso, apenas com as despesas farmacêuticas das pessoas com necessidades específicas.

Além disto, vários benefícios foram cortados pelo governo federal após uma fiscalização, porém alguns destes cortes atingiram pessoas que realmente precisam do benefício e que agora terão que passar por uma nova perícia para comprovar a necessidade especial. Durante a manifestação o grupo pedirá que os benefícios sejam mantidos para aquelas pessoas que realmente precisam.

Hoje em Mafra existem 533 pessoas com deficiência e 225 idosos que necessitam dos benefícios.

A proposta do grupo é que famílias com renda de até três salários mínimos sejam contempladas com o benefício. Assim, as famílias terão uma vida digna com saúde e lazer.  Segundo Michele, a saúde é um bem jurídico, indissociável ao direito a vida, e o estado tem obrigação de garantir saúde a todas as pessoas.

SEDE EM MAFRA

Outra reivindicação do grupo é a criação de uma associação para pessoas com necessidades específicas em Mafra. A coordenadora Michele expõe que o município precisa vencer diversos obstáculos para se tornar acessível a todas as pessoas. Os membros do “Movimento Eu Empurro essa Causa” relatam diversas histórias em que seus familiares ficaram impedidos de saírem de casa por falta de rampas e demais acessos.