Mafra terá nova estrutura para IML

O Prefeito Emerson Maas recebeu na manhã da última terça-feira 27, visita técnica do Perito-Geral do IGP, Giovani Eduardo Adriano, acompanhado do assessor de gabinete, Diego Castro e do representante da Câmara Municipal, vereador Mário Sconieski. Durante a visita foi acenada a possibilidade da parceria entre os órgãos para resolução da situação da falta de um IML (Instituto Médico Legal) em Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Giovani destacou que Mafra está sem serviços de necropsia há dois anos e na dificuldade das famílias que tem de se deslocar até Canoinhas (cerca de 60km de distância) para reconhecimento de vítima. “A parceria entre IGP, Prefeitura e Câmara Municipal seria para a construção de uma sede, um local humanizado para atendimento das necessidades da população”, explicou o perito-geral.

Local adequado

Além dos serviços de necropsia, a proposta do IGP é para que o IML local preste serviços também para pessoas vivas como identificação civil, casos de acidentes, entre outras situações. Os recursos para construção serão do governo do estado cabendo ao município indicação da área e demais providências. “Esta parceria é fundamental para melhorarmos o atendimento dos serviços públicos no município, visando o bem-estar da população. Estamos felizes com a visita do perito-geral Giovani Eduardo Adriano em nos oferecer esta proposta”, declarou o prefeito. Giovani completou ainda dizendo que “quem ganha com a parceria é o cidadão que passará a contar com um serviço e um atendimento de melhor qualidade”. O prefeito agradeceu a visita já verificando a conjunção de agendas para próximas reuniões.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -