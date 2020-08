Mafra terá nova limitação e divisão de bairros

Outro projeto discutido na Câmara de Mafra, será sobre a definição do zoneamento, usos e ocupação do solo e sistema viário e perímetro urbano do município. Também está sendo discutido estudo de impacto de vizinhança, previsto na lei do plano diretor de Mafra

Por Gazeta de Riomafra - 09/08/2020