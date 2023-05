Mafra terá o “Desafio Aprendendo a Empreender”

A Secretaria Municipal de Assistência Social está lançando o desafio “Aprendendo a Empreender”, que acontece na próxima terça-feira, dia 16, às 14 horas, no CRAS Central. Esta ação visa formar empreendedores, dando oportunidade de obtenção de renda extra para a família.

Para participar

As famílias que tiverem interesse podem participar gratuitamente do desafio. Lá terão acesso a importantes informações e grandes ideias para criar o seu produto e já começar a empreender. O desafio está dividido em três categorias: Família empreendedora, Mulher empreendedora e Empreendedor do futuro.

No final do desafio, haverá prêmios para motivar a trajetória do participante no universo do empreendedorismo. Mais informações podem ser obtidas no CRAS Central, pelo telefone 47 99229-7438.

Serviço:

Desafio Aprendendo a Empreender

Dia: 16 de maio – terça-feira

Horário: 14 horas

Local: CRAS Central – Rua Benemérito Pedro Kuss, s/n, Centro – Antiga Estação Ferroviária.