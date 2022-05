Mafra terá o primeiro evento de MMA em julho

O Executivo mafrense prepara uma grande atração para o Festival de Inverno que acontecerá no mês de julho no município. Trará pela primeira vez em Mafra o evento de MMA, Adventure Fighters Tournament (AFT)

Na última terça-feira, dia 10, o Prefeito Emerson Maas conversou com os responsáveis pela realização do evento, que prevê a participação de ex-atletas de UFC, atletas de renome nacional e internacional, além da embaixadora do esporte, Duda Mesquita. Eles pretendem que Mafra seja a ponte em Santa Catarina para que o evento do município entre para o calendário nacional.

Visita em gabinete

Participaram da conversa no gabinete do Prefeito os sócios proprietários do evento, Netto Camargo e Ederson Portela (mafrense), além do sócio organizador André Ricardo e a embaixadora do esporte, Duda Mesquita. Eles estavam acompanhados do Vereador Valdecir Antônio Munhoz.

O Prefeito manifestou interesse na vinda do MMA, AFT – Adventure Fighters Tournament para Mafra. “Trabalhamos sempre para termos uma cidade incentivadora do esporte”, declarou, anunciando o evento para 9 de julho, como uma das atrações do Festival de Inverno do Município, “oportunidade de aproximação desse esporte com a população”.

MMA

Mixed Martial Arts ou Artes Marciais Mistas constituem-se de um tipo de luta oficial em que os atletas que se confrontam podem utilizar golpes de mais de uma arte marcial. Em geral, é bastante comum que cada atleta tenha a sua especialidade em uma modalidade.