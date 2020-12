Mafra terá orçamento de R$ 205 milhões para 2021

Compartilhar no Facebook

A Câmara de Mafra aprovou a receita orçamentária do município para o próximo ano. O prefeito Welligton Bielecki sancionou e publicou na data de ontem a lei nº 4506/2020 que estima o orçamento do município no valor de R$ 205.332.827,88 que é menor que o deste ano, devido a pandemia que é de R$ 233.894,200,00.

O valor para o próximo ano será dividida em dois orçamentos: Orçamento Fiscal que terá o valor de R$ 136.206.570,88 e o Orçamento da Seguridade Social com o valor de R$ 69.1 26.248,00.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Educação ficará com a maior fatia do orçamento: R$ 55.220.893,00, seguido pela Saúde que terá R$ 42.020.98,00. O Instituto de Previdência (IPMM) ficará com R$ 22.562.000,00. A Câmara de Vereadores terá um repasse de R$ 6.988.579,94

Veja com quanto cada Categoria e Secretaria ficará:

Orçamento por Categoria Econômica Valor R$ Despesas Correntes R$ 187.377.215,38 Pessoal e Encargos Sociais R$ 108.516.979,94 Juros e Encargos da Dívida R$ 3.000.000,00 Outras Despesas Correntes R$ 75.860.235,44 Despesas de Capital R$ 17.455.612,50 Investimentos R$ 8.555.437,50 Inversões Financeiras R$ 175,00 Amortização/Refinanciamento da Dívida R$ 8.900.000,00 Reserva de Contingência R$ 500.000,00 Reserva de Contingência R$ 500.000,00 Total Geral da Despesa do Município R$ 205.332.827,88

POR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Descrição Valor R$ Câmara Municipal de Vereadores R$ 6.988.579,94 Gabinete do Prefeito R$ 3.242.500,00 Gabinete do Vice-Prefeito R$ 191.000,00 Secretaria Municipal de Administração R$ 5.066.100,00 Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento R$ 18.280.213,56 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos R$ 4.920.680,00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano R$ 16.293.267,67 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mafra R$ 751.000,00 Fundo Municipal de Educação R$ 55.220.893,50 Fundo Municipal de Saneamento Básico R$ 16.269.395,21 Secretaria Municipal da Agricultura e Interior R$ 902.550,00 Convênio Corpo de Bombeiros Militar R$ 650.000,00 Fundo Municipal da Polícia Civil R$ 317.000,00 Fundo Municipal de Apoio à Polícia Militar R$ 220.000,00 Convênio Polícia Militar Ambiental R$ 120.000,00 Sec. Municipal de Governo, Des. Econômico, Turismo e Cidadania R$ 2.123.300,00 Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Mafra-PLASSMA R$ 4.250.100,00 Reserva de Contingência R$ 400.000,00 Total do Orçamento Fiscal R$ 136.206.579,88

Orçamento da Seguridade Social Valor Fundo Municipal de Saúde R$ 42.020.198,00 Fundo Mun. de Assistência Social R$ 4.244.050,00 Instituto de Previdência do Município de Mafra – I.P.M.M. R$ 22.862.000,00 Total do Orçamento da Seguridade Social R$ 69.126.248,00

Total Geral do Orçamento R$ 205.332.827,88