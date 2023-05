Mafra terá passeio de trem em junho; veja como participar

Na tarde da última quarta-feira, 03 de maio, no auditório da ACIM, representantes da sociedade civil, imprensa, vereadores e membros das secretarias de turismo de Mafra e da Lapa, participaram do lançamento da 3ª edição do Trem dos Tropeiros.

A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – ABPF – promotora do evento, com o apoio das prefeituras de Mafra e Lapa, vão realizar nos dias 3 e 4 de junho o passeio do Trem dos Tropeiros – um passeio comemorativo que integra a temporada 2023 e percorre o trecho de 43 km da Ferrovia Tronco Sul, entre os município de Lapa, no Paraná e Mafra, Santa Catarina, conduzida pela locomotiva a vapor Mallet 204, único modelo de Maria Fumaça articulada no Brasil. Ela contém 12 vagões e capacidade para 578 passageiros.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Passeio histórico cultural

A vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, fez a abertura oficial do evento, destacando sua importância histórica e cultural. “O movimento do tropeirismo abriu caminhos e colaborou com a fundação de muitas cidades. Esse passeio comemorativo é um resgate da história, quando o transporte de passageiros era algo comum, usual. Com a evolução tecnológica, acabou em desuso, ficando apenas o transporte de cargas”, disse. Ela enalteceu ainda a iniciativa da ABPF em incluir no calendário de 2023 este passeio.

Ratificando as palavras da vice-prefeita, o secretário de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira, destacou o turismo integrado entre os dois municípios. “O que propomos, nesta terceira edição, é um passeio mais robusto, com menos restrições, como foi nas duas edições anteriores. Nos sentimos honrados com a presença de todos neste lançamento oficial do passeio”, declarou. Já o presidente da Câmara dos Vereadores de Mafra, Sérgio Luiz Severino, disse que acredita “no fomento ao turismo e que o passeio vem contribuir para esta concretização”.

Em seguida, o diretor de turismo da Prefeitura da Lapa, Davi José Cachimarque Pinto, lembrou que em 13 de junho a Lapa completará 254 anos e esse passeio dá início às comemorações do aniversário do município. “O passeio comemorativo é muito importante para os lapeanos, remetendo ao aniversário da cidade. Esse evento não é apenas de turismo regional, mas interestadual”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Por fim, Artur Leite Bastos Neto, da diretoria da ACIM, na ocasião representando o presidente Anderson Cristian Luckow, parabenizou as duas prefeituras, detacando o investimento cultural e turístico a ser proporcionado pelo passeio.

Descubra a magia sobre os trilhos

No Trem dos Tropeiros os passageiros poderão vislumbrar as belas paisagens rurais, túneis e pontilhões. O trajeto ainda passa pelas estações ferroviárias de Lavrinha e do Rio da Várzea.

Saídas

Sábado – dia 03/06 à s 14 horas – Mafra à Lapa

Domingo – dia 04/06 à s 9 horas – Lapa a Mafra. Às 14 horas, Mafra à Lapa.

O passeio contempla somente ida de trem.

Bilhete

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Acima de 6 anos, o valor é de R$ 88,00.

Site oficial de venda de ingresso: www.passeiosdetrem.com.br

Central de atendimento