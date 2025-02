Mafra terá Plano Municipal de Adaptação às Mudanças Climáticas

A Prefeitura de Mafra realizou na última quarta-feira, dia 29, reunião com entidades da sociedade civil organizada, para a apresentação do Plano Municipal de Adaptação às Mudanças Climáticas, que pretende ser um projeto piloto no Estado. O Sebrae SC dará o suporte técnico para desenvolvimento do Plano.

O objetivo é preparar o município de Mafra para enfrentar os desafios que poderão surgir em razão das alterações climáticas, garantindo a sustentabilidade e o bem-estar da população. A apresentação do Plano Municipal contou com a presença de cerca de 50 representantes de instituições da sociedade civil organizada. A próxima etapa será a realização de uma oficina agendada para o dia 12 de fevereiro, na Amplanorte, quando serão discutidas sugestões que possam prevenir ou minimizar os efeitos de intempéries climáticas no município de Mafra.

O Secretário de Governo, João Lázaro Ferreira destacou as etapas do processo até a reunião com as entidades e a importância do engajamento de todos para a construção de um Plano para Mafra, cuja resposta seja eficaz e efetiva em relação às consequências das mudanças climáticas pelas quais o Brasil e o mundo estão passando.

A bióloga da Prefeitura de Mafra, Juliana Caikoski fez a apresentação da legislação Nacional, destacando a Lei 14.904, de 2024, que estabelece diretrizes para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas, que busca reduzir a vulnerabilidade e a exposição a riscos dos sistemas ambiental, social, econômico e de infraestrutura diante dos efeitos adversos das mudanças climáticas.