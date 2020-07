Mafra terá revitalização de ruas e demais espaços urbanos

Entre as pavimentações que estão sendo encaminhadas para licitação, o investimento é de aproximadamente R$ 8,5 milhões, com recursos do BADESC. Mais novidades para os outros bairros do município serão divulgadas em breve

Por Gazeta de Riomafra - 18/07/2020