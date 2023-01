Mafra terá “Rua do Lazer” em fevereiro

Compartilhar no Facebook

Mafra inicia o ano novo com novidades na área da Cultura. Vai realizar a 1ª Rua do Lazer de 2023. Será no dia 5 de fevereiro, a partir das 9 horas, na Rua Felipe Schmidt, na quadra da Biblioteca Pública Municipal.

Para a edição de 2023, estão sendo preparadas muitas atividades para toda família, desde ações de saúde até diversão infantil, esportes e lazer. Toda população está convidada a participar, podendo ser numa roda de chimarrão ou passeando de bicicleta, patins e carrinhos de rolimãs. Pets são bem vindos também.

A Rua do Lazer visa fomentar a difusão cultural, desenvolver relacionamentos, estimular o convívio da família mafrense e promover o exercício da cidadania.

No local da Rua do Lazer haverá contação de histórias, que será realizada no interior da Biblioteca Pública, que reabrirá para o público adulto e infantil, amantes da leitura e que poderão voltar a desfrutar de momentos de imersão ao mundo da literatura.

As famílias poderão também participar de atividades desportivas supervisionadas por profissionais do Departamento Municipal de Esportes, além de apresentações teatrais, de mágica e pintura artística direcionada. Outras atividades estarão relacionadas à saúde, com barracas para orientações da população, aferição de pressão arterial , entre outras ações.

Realizada na Rua Felipe Schmidt, entre a Biblioteca Pública e o Posto Susin tem término previsto para às 19 horas. O local será interditado para tráfego de veículos no período.

A realização é da Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com apoio das demais secretarias.