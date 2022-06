Mafra terá show com Rosa de Saron em julho

A prefeitura de Mafra está preparando o Festival de Inverno.

Entre as atrações previstas para o período de 08 a 10 de julho estão: turismo rural, Feira de Empreendedorismo e Artesanato, Festival Gastronômico, Cicloturismo, evento para motociclistas, exposição de carros antigos, shows regionais e o grande show gospel com Rosa de Saron no dia 08 de julho (sexta-feira) às 20h na Praça Miguel Bielecki.

A programação completa e confirmada será divulgada em breve.

SOBRE A BANDA

Formada hoje por Bruno Faglioni (voz), Eduardo Faro (guitarra), Rogério Feltrin (baixo) e Grevão (bateria), a banda Rosa de Saron surgiu em 1988 na cidade de Campinas/SP, dentro do movimento de Renovação Carismática da Igreja Católica.

Em pouco tempo o Rosa de Saron começava a compor suas próprias músicas e a participar de festivais, sempre garantindo as primeiras colocações, levando a banda a ser conhecida na cena musical de Campinas e em 1995 lança seu primeiro álbum, ampliando assim o alcance de seu trabalho e recebendo reconhecimento dentro e fora do meio cristão.

Em 2008 a banda alçou sucesso nacional ao assinar com uma grande gravadora, receber prêmios como Discos e DVDs de Ouro, um DVD de Platina e duas indicações ao Latin Grammy. Também em 2011, à convite da CNBB, apresentou-se na Jornada Mundial da Juventude em Madri, Espanha, como representante oficial da juventude brasileira no evento e em 2013 tocou na recepção ao Papa, e no encerramento da JMJ do Rio de Janeiro.

Com mais de 30 anos de estrada, o Rosa de Saron contabiliza 150 mil acessos/mês no site oficial, mais de 2,9 milhões de fãs no Facebook e mais de 370 milhões de views em seu canal do Youtube e foi o maior artista católico no Spotify em 2021.

Apesar de todo reconhecimento e crescimento durante os anos, o objetivo do grupo continua o mesmo dos seus primeiros ensaios: Fazer rock com qualidade levando uma mensagem cristã de esperança, fé e amor para todos.