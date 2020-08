Mafra terá três vagas para o projeto de inovação do Sebrae/SC

Estão abertas as inscrições para o programa do Sebrae/SC que vai selecionar Agentes Locais de Inovação para atuarem em pequenas empresas de Santa Catarina. Das 150 vagas oferecidas, 23 são para cidades da região Norte: Joinville (8), Jaraguá do Sul (4), São Bento do Sul (4), Canoinhas (4) e Mafra (3).

Esta é a 6ª turma a ser formada no estado, que já atendeu, desde 2011, mais de 5.800 pequenos negócios levando a cultura da inovação. Os requisitos para se candidatar estão disponíveis no endereço http://sebrae.sc/edital-ali. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de agosto.

Serão selecionados e capacitados 150 profissionais dos quais 100, a partir de novembro, irão atuar imediatamente, por um período de 24 meses, como bolsistas pelo CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O valor da bolsa mensal é de R$ 4.000,00 e para se inscrever é preciso que o candidato à vaga tenha concluído curso superior, em qualquer área, e tenha, no máximo, dez anos de formado, possuir currículo na plataforma Lattes, comprovar pelo menos seis meses de experiência em atividades em pequenas empresas e ter disponibilidade integral.

O gestor do Programa Agentes Locais da Inovação no Sebrae/SC, Denilson Coelho, explica que os profissionais selecionados serão capacitados para promover a prática continuada de ações de inovação em empresas de pequeno porte. “Os selecionados receberão treinamento e depois irão mergulhar na realidade dos pequenos negócios para que, por meio de orientação proativa e personalizada, auxiliem os empresários no processo de inovação das suas empresas com foco em aumento de produtividade”, explica Denilson.