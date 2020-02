Mafra terá viaduto de acesso ao bairro Jardim América

Na manhã de quinta-feira 06, no seu segundo dia de agenda em Brasília, o prefeito de Mafra e presidente da Amplanorte, Wellington Bielecki, em companhia de outros prefeitos da Amplanorte, Amurc e Amures, discutiu junto à direção da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres a continuidade do processo de duplicação da rodovia BR 116.

O Grupo Paritário de Trabalho (GPT), formado pelas Associações de Municípios, além de outras entidades, representou toda a região e solicitou uma maior periodicidade das reuniões, tão logo seja entregue o projeto executivo.

Wellington segue com sua atuação à frente desta importante demanda. Como presidente da Amplanorte, destacou a importância da obra para toda a região. “Na reunião demos prazos para o projeto executivo”, destacou o prefeito, “e a prioridade, que já foi tabulada, é o acesso ao bairro do Jardim América – o viaduto que liga o centro da cidade ao bairro do Jardim América”. O prefeito enfatizou ainda que a via, de suma importância para o município, vai unir de forma eficiente o centro e o bairro, melhorando a mobilidade e o acesso de todos os cidadãos. “Nós demos prazo para a entrega do projeto de Mafra até o mês de agosto, quando então será autorizado pelos órgãos competentes o início da tão esperada obra de duplicação da BR 116, fazendo com o planalto norte se torne cada vez mais atrativo para a instalação de empresas”, finalizou Wellington.