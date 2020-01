Mafra terá workshop com Eloy Casagrande, baterista do Sepultura

Mafra terá o Workshop de Bateria com Eloy Casagrande, baterista da banda Sepultura. O evento será realizado no próximo dia 23 (quinta-feira), às 20h no Auditório da Amplanorte. Os ingressos são limitados. Mais informações pelo contato: 47 99996-5351.

SOBRE O WORKSHOP

Eloy realiza workshops desde 2004 em todas as regiões do Brasil. Seu workshop possui um formato bastante variável e flexível, que envolve a apresentação do seu trabalho por meio de inúmeras músicas. Atualmente o escopo de sua apresentação é baseado no ultimo disco do Sepultura: “Machine Messiah”, assim como na demonstração de temas de seus estudos experimentais. O músico valoriza imensamente a proximidade com o público e, em geral, seus workshops são acompanhados de muito bate-papo. Os temas são variados, desde assuntos extremamente técnicos até experiências de vida, sendo um caminho particular e único, totalmente dependente do interesse do público presente.

ELOY CASAGRANDE

Eloy Casagrande é atualmente baterista da banda Sepultura. Ingressou no grupo com apenas 20 anos, em 2011. Com a banda, histórica e mundialmente reconhecida, já se apresentou nos cinco continentes, além de ter participado ativamente da gravação de quatro CDs e dois DVDs. Também é conhecido por suas aparições na TV em diversos programas e por ter composto previamente as bandas Glória, Iahweh, 2ois, além de ser membro da banda de apoio do cantor André Matos.

Começou a tocar aos sete anos de idade. Foi influenciado desde sempre por diversos nomes, gêneros e bandas. Em 2004, aos 13 anos, foi o grande vencedor do “Batuka International Drum Fest”. Logo após, ganhou também o concurso “Modern Drummer’s Undiscovered Drummer Contest 2005” e se apresentou no “Modern Drummer Festival”, o evento de bateria mais renomado do mundo.