Mafra teve exposição de carros antigos e show de manobras

Cerca de 60 preciosidades participaram do Encontro de carros antigos, no domingo dia 9 de julho, na Praça Miguel Bielecki, como parte da programação do II Festival de Inverno de Mafra.

A beleza, antiguidade e conservação dos veículos chamou a atenção da população. Mais que um carro eles são considerados como jóias para os colecionadores. Carros como Opala, Maverick, Corcel I e II, Caravam, Caravan ambulância, kombi, Dodge Charger, Del Rey, Chevete, Brasília, Puma, Fusca e outros, vieram de de Rio Negrinho, Canoinhas, Curitiba, São José dos Pinhais, Tjucas do Sul, Timbo, Rio Negro e Mafra e outras cidades estavam alinhados e expostos ao lado do pavilhão da festa.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O proprietário de um Chevette Hatch, de 1981, Hélio Daniel Costa participou do encontro e salientou que Mafra tem tradição neste tipo de evento, envolvendo automóveis. “Falou em automobilismo, Mafra está dentro. Tem tradição com os arrancadões, provas de arrancadas, corridas e outros eventos como esse encontro de carros antigos e isso traz movimento para a cidade”, afirmou.

Atividades Garageiros

O ponto alto do encontro foram as exibições feitas por um grupo de 9 pilotos que vieram de Curitiba, conhecidas como atividades de garageiros – shows de manobras com seus Chevettes e uma Suprema. O público foi ao delírio com os drifts feitos por Dieguingo Garage e as manobras com os pilotos de Curitiba.