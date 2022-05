Mafra teve geada nesta sexta-feira (20)

Compartilhar no Facebook

Nesta sexta-feira (20), no interior de Mafra, na localidade de Avencal São Pedro, o termômetro registrou meros -2,3°C com a formação de geada ampla. Já na estação oficial da Epagri a temperatura não baixou de 2,0°C.

De acordo com o engenheiro agrônomo Ronaldo Coutinho, amanhã as temperaturas mínimas ficarão na casa dos 0°C aos -3°C, outro dia com geada ampla. E durante a tarde não passa muito dos 18°C.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As informações são do mafrense Jean Alex Lisboa dos Santos, que possui uma estação meteorológica pessoal. Acesse: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IMAFRA13