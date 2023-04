Mafra vai receber apresentação da Camerata Florianópolis

Na próxima segunda-feira, dia 17, às 20 horas, no Cineplus Emacite, Mafra recebe a Camerata Florianópolis, que vai apresentar ao público clássicos populares, sob a regência de Jeferson Della Rocca – fundador, maestro e diretor artístico da Camerata Florianópolis – um dos mais atuantes músicos do Estado de Santa Catarina.

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura com o objetivo de difundir a música de orquestra para os mafrenses, convidou a Camerata para se apresentar em Mafra. Com entrada gratuita, os interessados devem retirar seus ingressos a partir do dia 13 de abril, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, na Casa da Cultura – Rua Felipe Schmidt, 494, Centro. Telefone: 47 3642-0488. Como contribuição, pode ser entregue 1kg de alimento não perecível na retirada do ingresso.

Vale destacar que a vinda da Camerata é subsidiada integralmente pelo Governo do Estado e conta com o apoio da Fundação Catarinense de Cultura e apoio local da Prefeitura de Mafra.

Com a produção de Maria Elita Pereira e a participação de oito solistas, a noite vai contar ainda com a presença do pianista mafrense Ernani Neto, como convidado da noite.

Serviço:

Apresentação da Camerata Florianópolis

Data: 17 de abril – segunda-feira

Local: CinePlus Emacite – R. Vitorino Bacelar, 22 – Centro I Baixada

Ingressos: devem ser retirados a partir do dia 13 de abril na Casa da Cultura. Contribuição: 1kg de alimento não-perecível

Informações: Casa da Cultura -Telefone (47) 3642-0488.

Saiba mais sobre a Camerata Florianópolis. Acesse AQUI.