Mafrense é campeão Catarinense de Boxe Chinês em duas categorias

O jovem João Paulo Henning, participante do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e também do projeto social de artes marciais Team Jhon foi destaque no campeonato Catarinense de Boxe Chinês. Foi campeão na categoria juvenil e também na categoria adulta, trazendo dois cinturões para Mafra. O evento ocorreu no Centro de Treinamento Ivo Varela, em Joinville, no dia 11 de agosto.

João Paulo é fruto do projeto desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ SCFV com o projeto social Team Jhon, que acontece na Academia Zeus, todas as quintas-feiras.

O Projeto tem por objetivo proporcionar espaços de convivência, trocas de experiências, aquisição de aprendizagem individuais e coletivas, bem como o desenvolvimento de valores por meio da prática esportiva.