Moradora do bairro Campo da Lança ganhou R$ 500 mil. Outro morado do bairro Jardim América ganhou R$ 2 mil no Giro da Sorte

A Trimania Cap, certificado de contribuição da modalidade filantrópica, premiou mais dois mafrense neste fim de semana, Marcia Eliane Machado e Laelcio Marinheski.

Marcia Eliane moradora do bairro Campo da Lança, foi a ganhadora do 4º prêmio no valor de R$ 500 mil. Laelcio foi um dos sorteados no Gira da Sorte e ganhou R$ 2.000,00.